Mulher morre em incêndio na zona norte da capital

SÃO PAULO - Uma mulher de 37 anos morreu queimada na manhã deste domingo, 14, após um incêndio no bairro Cachoeirinha, na zona norte da capital. De acordo com os Bombeiros, apenas um cômodo da casa foi tomado pelas chamas e a vítima não conseguiu escapar.

O imóvel fica na Rua Condessa Amália Mattarazzo. A mulher, segundo relatos, tinha Síndrome de Down e ninguém mais se machucou no incêndio. A origem do fogo ainda será investigada.

Zona oeste. Outro incêndio foi registrado pelos bombeiros em um apartamento no bairro Raposo Tavares, na zona oeste de São Paulo, no começo da tarde deste domingo. Oito viaturas foram acionadas para conte o fogo no local e, segundo os bombeiros, não houve vítimas.