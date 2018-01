Mulher morre em favela e fogo consome fábrica

Uma mulher morreu carbonizada ontem durante incêndio em uma favela no Jardim São Francisco, zona leste de São Paulo. O fogo começou às 16h20 e foi controlado cerca de uma hora e meia depois. Na Vila Butantã, zona oeste, uma favela também foi queimada por volta das 13h40. Ninguém ficou ferido.

Até as 23 horas, o Corpo de Bombeiros tentava controlar um incêndio em uma fábrica de tintas em Jandira, na Grande São Paulo. O fogo começou por volta das 15 horas e, segundo a corporação, o combate às chamas foi iniciado pela brigada de incêndio da empresa, que retirou todos os funcionários do prédio. Ninguém ficou ferido.

Bombeiros de São Paulo e Barueri encontravam muita dificuldade em combater o fogo por causa da grande quantidade de material inflamável no local, na altura do km 32 da Rodovia Castelo Branco. As entradas da cidade foram bloqueadas.