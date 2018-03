Mulher morre em choque entre carro e trem em passagem de nível em Ibaté Uma mulher morreu quando o carro em que estava bateu em um trem, em uma passagem de nível em Ibaté, a 247 km de São Paulo. Segundo a PM, Jaqueline Viviane Soares, de 26 anos, era passageira de um Gol, quando, ainda por motivos a serem esclarecidos, o veículo parou na linha do trem. A composição bateu no carro e o arrastou por cerca de 300 metros. Uma peça do engate do trem se soltou e atingiu a cabeça de Jaqueline. O motorista do carro, Odair Santos Lima, de 47 anos, não corre risco de morte. A América Latina Logística, que administra a ferrovia, diz que o trecho está sinalizado. Na quarta-feira, um acidente entre um ônibus e um trem, também em uma passagem de nível, deixou 9 mortos em Americana. Ontem, sete feridos continuavam internados.