Mulher morre em acidente de moto na Marginal do Pinheiros

SÃO PAULO - Uma mulher morreu e um homem ficou ferido na madrugada desta sexta-feira, 12, após colidirem a moto contra uma mureta na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, depois da Ponte do Morumbi, zona sul de São Paulo.

Esta é a nona morte desde o aumento do limite de velocidade nas Marginais, promessa de campanha do prefeito João Doria (PSDB) cumprida em 25 de janeiro.

O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado às 2h48 e enviou quatro viaturas ao local. O homem foi socorrido consciente, com ferimentos , à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campo Limpo. A morte da mulher foi constatada na hora pelo médico da Unidade de Suporte Avançado (USA).

As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas, assim como todas as ocorrências que envolvem vítimas. O caso foi registrado no 89º Distrito Policial do Portal do Morumbi.

A pista ficou congestionada até a manhã desta sexta. Segundo cálculos do Waze, o trânsito é moderado e flui a pouco mais de 35 km/h.

... foram mandadas 4 vtrs, no local 2 vits. 1ª vít masc, consc., c/ esc. SOS ao UPA Campo Limpo,a 2ª infelizmente em óbito, força à família. — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 12 de maio de 2017

Acidentes. Segundo balanço da Polícia Militar, o número de acidentes com vítimas nas Marginais do Tietê e do Pinheiros aumentou 56% no primeiro trimestre deste ano, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Foram 367 ocorrências, contra 234 do ano passado.

Já de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), sem contar a ocorrência desta sexta-feira, houve oito mortes nas Marginais neste ano, sendo sete motociclistas que se envolveram em acidentes com outros veículos e um homem que foi atropelado.