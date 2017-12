Mulher morre baleada e homem fica ferido na Vila Guilherme

SÃO PAULO - Uma mulher morreu e um homem ficou ferido após serem baleados por dois homens em uma motocicleta na Vila Guilherme, zona norte de São Paulo, na tarde desta quarta-feira, 30, segundo a Polícia Militar. O crime aconteceu por volta das 15 horas.

A corporação disse que ambos estavam em um Land Rover parado no semáforo na Rua José Bernardo Pinto quando foram abordados pela dupla na moto com vários disparos. A mulher, que dirigia o carro, morreu no local, e o homem foi levado com ferimentos no ombro para o pronto-socorro do Hospital do Mandaqui, também na zona norte.

Nada foi roubado, e a primeira hipótese do motivo do crime é de execução, afirmou a PM. As duas vítimas são comerciantes da Rua 25 de Março, na região central da capital. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.