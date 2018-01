Mulher morre atropelada na Lapa

Ricardo Valota, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Uma mulher morreu atropelada, por volta das 20h40 de segunda-feira, 9, na esquina da Rua Spartaco com a Rua Coriolano, na Lapa, zona oeste de São Paulo.

PMs da 1ª Companhia do 4º Batalhão foram acionados por testemunhas e constaram o óbito no local. Até as 23h50, o corpo permanecia na Rua Spartaco à espera da perícia.

Os policiais ainda não sabem informar qual seria o veículo responsável pelo atropelamento pois o motorista não parou para prestar socorro.

O caso foi registrado no 7º Distrito Policial, da Lapa.