Mulher morre atropelada e Marginal do Tietê tem lentidão

Uma mulher de 60 anos morreu atropelada por uma carreta por volta das 11 horas desta sexta-feira, 5, quando tentava atravessar a pista local da Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna. Sem documentos, a vítima chegou a ser atendida pelos bombeiros, mas morreu no local, de acordo com o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom). Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Em conseqüência do acidente, as duas pistas da marginal estavam congestionadas. A pista expressa acumulava quase 15 km de lentidão, chegando até a Ponte da Rodovia Castelo Branco, e a pista local concentrava mais de 8 km de congestionamento. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os motoristas estavam desviando da pista local, onde ocorreu o acidente, provocando acúmulo de veículos na pista expressa.