Mulher morre atingida por árvore em hospital

Uma mulher morreu na sexta-feira, após ser atingida por uma árvore dentro da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Por volta das 10h40, Noemi Schevitz da Costa, de 68 anos, que estava no hospital para a retirada de exames médicos, foi atingida pela copa de um coqueiro, de 12 metros de altura, que caiu durante uma forte ventania. Com traumatismo craniano, a paciente recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhada ao pronto-socorro, mas morreu à tarde. A Santa Casa enviou uma assistente social para acompanhar a família de Noemi.