Mulher morre após ser baleada por vizinho na Lapa

SÃO PAULO - Uma mulher foi morta na madrugada deste sábado, 30, depois de ser baleada pelo vizinho na Lapa, zona oeste da capital. O suspeito fugiu do local do crime, mas depois foi encontrado pela polícia.

Não há informações sobre a motivação do crime, que aconteceu no estacionamento de um prédio na Rua Clélia. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o zelador do edifício presenciou o homicídio e chamou a polícia.

A testemunha relatou que o homem, de 33 anos, atirou na cabeça da vizinha, de 44 anos, enquanto ela ainda estava dentro do carro. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Municipal do Campo Limpo, mas morreu depois de receber atendimento.

Após buscas na região, os policiais encontraram o suspeito, caminhando em uma rua próxima. O homem contou que se desfez do revólver calibre 38, que foi localizado a 150 metros do local, além de cinco munições - três intactas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O caso foi registrado como homicídio qualificado no 91º Distrito Policial (Ceagesp), também na zona oeste de São Paulo.