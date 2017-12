Mulher morre após carro capotar na Avenida 23 de Maio

SÃO PAULO - Uma mulher morreu e outras duas pessoas ficaram feridas após um carro capotar na Avenida 23 de Maio, na zona sul de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira, 3. O acidente aconteceu perto do Parque do Ibirapuera, por volta das 4 horas, quando chovia no local.

Segundo os bombeiros, a mulher morreu na hora com a violência da batida, que deixou o carro completamente destruído. Quando a corporação chegou ao local, um homem estava em pé e com consciência fora do veículo e outro estava caído no chão. Ambos tiveram ferimentos leves e foram levados para um pronto-socorro no Ipiranga, também na zona sul, com a ajuda do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Oito viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para o acidente.

Em nota, a Companhia de Engenharia de Tráfego informou que, no trecho onde aconteceu o acidente, próximo ao Viaduto General Marcondes Salgado, a velocidade regulamentada é de 60 km/h.

Às 6h15, duas faixas da direita da 23 de Maio no sentido bairro estavam interditadas para a perícia da Polícia Civil e a limpeza da pista, pois a via ficou suja com detritos do veículo capotado. Todas as faixas foram liberadas por volta das 7h20, mas ainda havia lentidão na avenida até as 8 horas. Às 9h30, o trânsito já estava normalizado.

O caso foi levado ao 27º Distrito Policial (Campo Belo).