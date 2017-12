Mulher morre ao ser atingida por hélice de lancha em Bertioga

BERTIOGA - Uma mulher de 41 anos morreu no início da noite deste domingo, 26, em Bertioga, ao ser atingida pela hélice de uma embarcação. Segundo informações de familiares, a mulher pulou da lancha, ainda em movimento, para fazer um mergulho no canal de Bertioga. Ela foi atingida nas costas pela hélice do barco e morreu na hora, em consequência dos graves ferimentos.

Segundo informações da Capitania dos Portos, o acidente ocorreu às 18h10, quando Kelli Kaneda participava de um passeio com um grupo de amigos na lancha Wave Hunt, que era conduzida por um advogado, que era piloto e estava com a documentação em dia. Mais dois casais, além da vítima e do marido, estavam na embarcação. O acidente só foi observado quando o piloto desceu a âncora próximo a um restaurante flutuante. Ao dar marcha à ré, ele percebeu um obstáculo e, em seguida, ao se dirigir aos passageiros, notou a ausência de Kelli, observando, logo depois, o corpo já boiando no mar.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, a fim de resgatar o corpo da vítima. Peritos também estiveram no local para apurar as causas do acidente. De acordo com a Capitania dos Portos, um inquérito foi instaurado para determinar as condições da ocorrência.