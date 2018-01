Mulher morre ao cair no fosso do elevador em hospital gerenciado pelo Estado

SÃO PAULO - Uma mulher morreu, por volta das 23 horas de quarta-feira, 14, ao cair no fosso do elevador do Hospital e Maternidade Interlagos, na Rua Leonor Alvim, número 211, em Interlagos, na zona sul de São Paulo. L.S.S havia ido visitar a filha, após esta ter dado a luz.

O Corpo de Bombeiros enviou três equipes para o local, mas a própria equipe médica do hospital constatou a morte. A polícia acredita que ela tenha caído do 1º andar do prédio, quando a porta do elevador se abriu sem que ele estivesse parado na altura do piso. Ela não viu e acabou caindo. Havia cerca de 20 centímetros de água no fundo do fosso, o que pode ter contribuído para a morte.

O hospital interditou e isolou o elevador que provocou o acidente. Segundo nota da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, a empresa Crel Elevadores, responsável pela manutenção dos elevadores do hospital, já foi acionada e encaminhou técnicos ao local nesta manhã e aguarda a realização da perícia para tomar as providências necessárias.

De acordo com informações da direção do hospital, o elevador em questão passou por uma ampla reforma no início deste ano, incluindo troca de motor, cabine e assoalho. O equipamento passa por manutenção mensal ou sempre que necessário, pela empresa contratada.

Ainda segundo a nota da secretaria, por volta de 22h de quartafeira, o elevador parou e os funcionários do setor de manutenção do hospital foram acionados para retirar as pessoas que estavam dentro da cabine. Ao verificar a parte inferior do equipamento, os funcionários da empresa encontraram o corpo de L.S.S. Um médico do hospital desceu ao fosso e constatou a morte./COLABOROU SOLANGE SPIGLIATTI

Atualizada às 12h20