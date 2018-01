Mulher morre ao cair em buraco no quarto Uma mulher morreu ao ser soterrada ontem com o marido no quarto da residência do casal em Presidente Venceslau (SP). Um buraco profundo se abriu no quarto e engoliu o casal. "Eles caíram em uma cratera de quatro metros de profundidade que se abriu de repente no cômodo", explicou um bombeiro que participou do socorro. Até o início da noite de ontem o corpo não havia sido resgatado. O homem sofreu escoriações e foi internado. Os bombeiros acreditam que infiltração de água no solo abriu o buraco.