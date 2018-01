Mulher morre afogada dentro de carro em Rio Claro

Uma mulher, de 51 anos, morreu afogada no fim da noite desta quarta-feira, 24, após ser surpreendida por um alagamento em Rio Claro, no interior de São Paulo.

Segundo os bombeiros, a vítima conduzia um veículo na parte baixa da cidade, por onde passa o Ribeirão Claro, perto da Estação Rodoviária, quando foi pega de surpresa por uma enchente.

A água chegou até o teto do veículo e Lourdes Aparecida Sartori não conseguiu sair. Os bombeiros tentaram reanimá-la e a encaminharam para o pronto-socorro da Santa Casa, onde morreu.

Os bombeiros aconselham as pessoas a saírem do carro durante os alagamentos e aguardar fora do veículo em lugares altos e de preferência cobertos. Os policiais pedem também que as pessoas evitem trafegar pelas ruas alagadas durante as chuvas.