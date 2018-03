Mulher mata o marido com picareta em SP Uma dona de casa de 40 anos foi presa em flagrante por homicídio, às 23h55 de anteontem, no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. Ela confessou ter matado seu marido com uma picareta porque estaria cansada de apanhar do companheiro. Os policiais encontraram a vítima, um pedreiro de 61 anos, deitada em um sofá com vários ferimentos na cabeça. Ele foi atingido enquanto dormia.