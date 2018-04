Mulher mata 5 e paga multa de R$ 2,4 mil A fotógrafa Ednéia Tavares, de 39 anos, foi condenada a pagar multa de R$ 2,4 mil e a prestar serviços à comunidade por ter causado a morte de cinco pessoas em 2009, no km 64 da Transbrasiliana (BR-153), em São José do Rio Preto (SP). Ednéia entrou na contramão em uma das saídas da rodovia e bateu de frente no carro dirigido pelo PM Donizetti Martins, de 41 anos. Morreram o PM, a mãe, a irmã, a namorada e uma amiga. Ela tinha bebido, mas o volume de álcool no sangue - 0,24 ml por litro de ar expelido - ficou abaixo do nível de embriaguez e a Justiça entendeu que ele cometeu imprudência.