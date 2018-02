Mulher mantida refém pelo marido é libertada em Embu-SP

SÃO PAULO - Uma mulher foi mantida refém pelo marido nesta sexta-feira, 29, na Rua São Jorge, na cidade de Embu, na Grande São Paulo. Após uma briga do casal, as 6h20, o homem passou a ameaçar a mulher. Ele estava armado com duas facas.

A Polícia Militar foi acionada e negociou a libertação da vítima. Durante as conversas, o agressor fez cortes em um dos braços e nos pulsos dele. A mulher foi libertada ilesa, por volta das 7h50.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O homem permaneceu no local e disse que iria se matar. Os policiais continuaram a conversa com o suspeito para convencê-lo a não se suicidar. Cerca de 15 minutos depois, ele se entregou e foi encaminhados a um pronto-socorro da região para receber atendimento médico. O caso foi registrado no 1º DP de Embu.