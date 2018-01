Mulher leva bebê de 2 meses em Curitiba Um bebê de 2 meses foi sequestrado na tarde de sexta-feira, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba. Segundo a polícia, a sequestradora visitava a residência da família da criança, apresentando-se como conhecida do pai, e aproveitou o momento em que a mãe da criança experimentava peças no provador de uma loja para fugir com o bebê.