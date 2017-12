Mulher leva 6 tiros e é atropelada em supermercado; ex é suspeito

Duas mulheres foram baleadas na noite desta terça-feira, 25, no estacionamento de um supermercado em Franca (SP). Uma das vítimas, Juliana Proença, de 36 anos, levou seis tiros e ainda foi atropelada. O ex-marido dela é apontado como autor dos disparos.

O suspeito, Donizete Luís de Pádua, ainda atingiu com um tiro uma cliente que chegava ao supermercado. As duas vítimas estão internadas em hospitais da cidade. Já o atirador, que passou com o carro sobre o corpo da ex durante a fuga, é procurado pela polícia.

O delegado Márcio Murari contou que deverá requisitar a prisão dele na Justiça. O suspeito trabalha como caminhoneiro e nas imagens do circuito de vídeo do supermercado aparece perseguindo a ex-mulher e atirando à queima-roupa ao vê-la cair no chão. Três dos tiros acertaram a cabeça da vítima, que está em estado grave.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O casal manteve um relacionamento por mais de 20 anos, mas a mulher teria resolvido se separar por causa das agressões por parte do companheiro.