Mulher laranja de verdade! Não existem mais mulheres como a de Joaquim Roriz! Não importa as piadas que já tenham te contado sobre a participação da perua no debate de candidatos no DF, presta atenção no seguinte: nenhuma outra mulher hoje em dia pagaria mico igual para satisfazer o marido. O leitor por acaso conhece alguma que se exponha ao ridículo desse jeito por amor? Weslian é, muito provavelmente, a última Amélia viva do Brasil!