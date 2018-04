Mulher joga dois cães pela janela do 10º andar Dois cães de pequeno porte - um basset de 6 anos e um pinscher de 16 - foram arremessados do 10.º andar de um edifício na Praia de Pitangueiras, no Guarujá, litoral sul paulista, pela dona, uma turista gaúcha de 53 anos em férias na cidade. Eles morreram na hora. Em aparente surto psicótico, a mulher também jogou pela janela colchão, móveis e eletrodomésticos. A confusão começou às 21h de terça-feira e durou até 5h de ontem, quando a polícia foi chamada. Os bombeiros arrombaram o apartamento e a mulher foi hospitalizada. A família disse que ela tem transtorno bipolar. Um homem foi atingido na rua e sofreu ferimentos leves.