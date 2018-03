Mulher foi arrastada e morreu A representante de vendas Antonia Bernardo Ramos, de 62 anos, que morreu no temporal de domingo, voltava de uma reunião de trabalho que havia sido cancelada pela chuva. Ela teve o carro arrastado pela enxurrada quando tentava passar por uma ponte em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Wellington de Oliveira, de 23 anos, colega de trabalho de Antonia, estava com ela no carro. A 200 metros da casa dele, no Jardim Planalto, eles se depararam com a ponte da Rua Serra dos Cristais submersa. Em meio ao alagamento, o veículo morreu. A água continuou subindo e a enxurrada arrastou o veículo para o córrego. Oliveira quebrou o vidro da porta do motorista e conseguiu sair. Ele ainda tentou retirar Antonia, mas sem sucesso.