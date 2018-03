Mulher erra o caminho e é morta no litoral A economista Elza Gomes dos Santos, de 52 anos, foi morta com um tiro na cabeça na tarde de sexta-feira, em São Vicente, litoral de São Paulo. De carro, ela errou o trajeto em direção à Rodovia dos Imigrantes e entrou em um bairro próximo a uma favela. Ela foi abordada por um homem de bicicleta, mas, segundo a polícia, não parou e foi atingida. O ladrão fugiu do local sem levar nada.