Mulher enfrenta assaltantes e leva tiro de raspão no Jaçanã

Bruno Lupion, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - A caixa de padaria Maria da Conceição Jesus Vieira, 28 anos, escapou por pouco de ser morta na noite de segunda-feira, 2, na região do Tremembé, zona norte de São Paulo. Ela partiu para cima de dois bandidos que tentaram roubar seu carro e levou um tiro de raspão na barriga. Os ladrões fugiram.

"A Maria da Conceição sempre foi muito briguenta, já vi ela enfrentar tanta gente", disse seu cunhado, Benedito Vanicleide da Silva, 25 anos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Como é de costume, Maria da Conceição chegou do trabalho por volta da meia-noite e buzinou para que a irmã, Aparecida Jesus Vieira, 25, abrisse o portão. Ao sair na rua, ela viu Maria da Conceição atracada com os dois assaltantes e gritou por socorro. Benedito, que estava no quarto, correu para ajudar a esposa e a cunhada. "Consegui tirar um dos ladrões de cima dela e o cara sacou a arma e atirou", disse. A dupla fugiu em um Gol preto.

Maria da Aparecida foi atingida de raspão e está internada no Hospital São Luiz Gonzaga, fora de risco. Seu Peugeot 206 preto havia sido comprado há um mês, em 36 parcelas, e não tinha seguro. O crime foi registrado no 73º DP (Jaçanã).