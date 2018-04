Mulher em trabalho de parto é resgatada pela PM Uma mulher de 25 anos estava a caminho do hospital, já em trabalho de parto, quando a chuva parou a cidade. Antes das 16h, quatro faixas da Marginal do Pinheiros ficaram alagadas próximo do Cebolão, no sentido Marginal do Tietê. No congestionamento, a bolsa rompeu. O bebê, um menino, não queria esperar para nascer. Os bombeiros foram acionados pelo marido da jovem e por motoristas que estavam no local. O helicóptero Águia da PM fez o resgate. A mãe foi levada para o Hospital São Camilo, na zona oeste da capital.