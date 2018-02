Mulher é vítima de abuso sexual na Linha Verde do Metrô de SP

SÃO PAULO - Uma supervisora de 26 anos foi molestada sexualmente na manhã do dia 19 de abril em um vagão da Linha 2- Verde do Metrô. O caso consta em um boletim de ocorrência registrado no mesmo dia, na 78º DP (Jardins).

A vítima estava no vagão cheio que trafegava entre as estações Paraíso e Brigadeiro, no sentido Vila Madalena. O homem se aproximou, a pegou pelo braço e ordenou que ela ficasse quieta, caso contrário machucaria seu rosto. Ele colocou a mão por baixo da sua saia, rasgou sua roupa íntima e a tocou.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outros passageiros perceberam a ação do rapaz e tentaram intervir, porém não conseguiram detê-lo. A vítima ficou com algumas escoriações no rosto e foi encaminhada ao Hospital Pérola Byington, onde funciona o Centro de Referência da Saúde da Mulher. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia do Metropolitano (Delpom), responsável pelas ocorrências no Metrô.

Em nota, o Metrô afirmou que "nenhuma ocorrência que tenha atentado contra a dignidade sexual de usuário foi registrada no sistema metroviário no dia 19 de abril de 2011". A investigação, segundo o comunicado, está a cargo da polícia.

A companhia recomenda que qualquer comportamento inadequado percebido pelos passageiros seja imediatamente comunicado a um funcionário para as providências cabíveis.