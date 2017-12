Mulher é salva de enxurrada em São José do Rio Preto

Mulher é tirada do carro e consegue subir no capô do veículo. Foto: Toninho Cury/Diário da Região

Uma mulher foi salva da enxurrada em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, durante a forte chuva que atingiu a cidade na tarde desta quarta-feira, 7. Ela conseguiu sair do carro com a ajuda de um homem. Uma segunda mulher foi levada pela enxurrada. A segunda vítima estava em uma moto, escorregou e foi parar embaixo de um carro, mas foi resgatada sem ferimentos.

Rapaz se desespera tentando ajuda mulher que desapareceu por 2 min. Foto: Sidnei Costa/Ag. Bom Dia