Mulher é presa por facilitar furto ao apartamento da vizinha na Mooca

SÃO PAULO - A moradora de um prédio ajudou bandidos a furtar um apartamento no edifício, localizado na Rua João Antônio de Oliveira, na Mooca, zona leste de São Paulo, na segunda-feira.

Segundo a Polícia Civil, a mulher facilitou a entrada de dois homens ao local. A porta do apartamento da vítima foi arrombada com uma chave de fenda. Imagens das câmeras de segurança do edifício comprovam a participação da vizinha da vítima no crime. Ela e os dois criminosos foram presos em flagrante. A participação de uma quarta pessoa no assalto é investigada.