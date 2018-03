Mulher é presa por atear fogo em corpo de ex-namorado em Sorocaba

SOROCABA - A manicure Rosemeire Santos, de 37 anos, foi presa na madrugada desta segunda-feira, 29, depois de jogar gasolina e atear fogo no corpo do ex-namorado, em Sorocaba, a 92 km de São Paulo. A vítima, M.C.S., de 38 anos, teve 80% do corpo queimados e foi internada em estado grave no Hospital Regional.

O ataque ocorreu na casa do rapaz, no bairro Casa Branca, zona norte da cidade. Vizinhos ouviram os gritos do homem pedindo ajuda e avisaram a Polícia Militar.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quando os policiais invadiram a casa, flagraram a mulher derramando o combustível de uma garrafa PET sobre o corpo da vítima. M. estava caído no chão, com as roupas queimadas, e se arrastava pedindo socorro.

Rosimeire recebeu voz de prisão, foi levada ao plantão policial e indiciada por tentativa de homicídio. Logo depois, foi transferida para a Cadeia Feminina de Votorantim. A mulher negou-se a falar sobre os motivos da agressão.