Mulher é presa por atear fogo ao marido

Uma mulher foi detida por tentativa de homicídio após jogar álcool e atear fogo ao marido na madrugada desta quarta-feira (17) na Estrada do M'Boi Mirim, distrito de Jardim Ângela, zona sul de São Paulo. O homem está internado no pronto-socorro do Campo Limpo em estado grave. O flagrante foi registrado no 47º DP, no Capão Redondo.

De acordo com a Polícia Civil, o homem chegou em casa embriagado no início da madrugada. A mulher não quis deixá-lo entrar e, por isso, ele começou a forçar a porta. A suspeita pegou um frasco com álcool, jogou o líquido no marido e ateou fogo. A Polícia Militar e o socorro médico chegaram logo em seguida. A PM apreendeu o frasco de álcool vazio e deteve a mulher.