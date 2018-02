Mulher é presa em Cumbica tentando embarcar com cocaína escondida em sutiãs

SÃO PAULO - Duas mulheres estrangeiras foram presas no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, tentando embarcar com cocaína. A Polícia Federal (PF) encaminhou as duas suspeitas para a prisão; elas podem pegar até 25 anos de prisão por tráfico internacional de drogas.

De acordo com a PF, uma das suspeitas tentou embarcar para Entebbe, na Uganda, com 9,5 km da droga escondidas nas partes internas de sutiãs dentro da bagagem. A mulher, nascida na Guiana, tem 34 anos;

O outro caso, conforme a polícia, foi com uma mulher da Guiana Francesa, de 24 anos. O voo dela tinha como destino Paris, na França. Na mala da suspeita, os agentes encontraram 4,5 km de cocaína escondida num fundo falso de mochila guardada na mala.