Mulher é presa com espingarda e munições em SBC

Policiais militares detiveram, por volta das 20 horas de segunda-feira, 5, Adriana Pereira, 37 anos, que mantinha em casa, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, uma espingarda calibre 12, municiada com 8 projéteis, e uma sacola com outras 32 munições de mesmo calibre. Após receberem uma denúncia, os policiais deslocaram-se até as imediações da favela do Jardim Silvina, próximo ao quilômetro 23 da Rodovia Anchieta, onde desconfiaram de uma mulher que segurava uma sacola plástica. Ao perceber que seria abordada, ela abandonou a sacola e entrou na viela Passagem da Capelinha. Quando tentava fugir pelos fundos de sua casa, Adriana foi detida. Em um dos bolsos de sua calça, foi encontrada também munição para fuzil. "Ela disse que é ex-namorada de um presidiário conhecido como 'Naninho' e que usava a arma e as munições apenas para defesa pessoal, mas segundo denúncia que recebemos, essa arma já foi usada em assaltos na região", disse o tenente PM Nonato. Indiciada por porte ilegal de arma no 01º Distrito Policial da cidade, Adriana foi encaminhada à Cadeia Pública Feminina, ao lado do 07º DP.