Mulher é presa com 11,8 kg de drogas em São Bernardo do Campo

SÃO PAULO - Uma mulher foi presa na madrugada desta segunda-feira, 26, com 11,8 kg de drogas entre tijolos de cocaína, maconha e crack, dentro de casa em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A suspeita, que também distribuía as drogas para pequenos traficantes e usuários, contava com a colaboração de uma adolescente de 16 anos.

Os policiais da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) e Setor de Investigação Geral (Sig), da Delegacia Seccional de São Bernardo do Campo já sabiam que duas mulheres seriam as responsáveis pelo armazenamento de "grande quantidade" de drogas. As suspeitas moravam numa habitação coletiva da rua Roraima, no Jardim Thelma.

Uma equipe surpreendeu as duas suspeitas quando elas desciam de um ônibus, no início da madrugada desta segunda-feira, 26, e se dirigiam ao imóvel. Uma delas, de 24 anos, confessou que guardava droga na casa, mas trabalhava para outras pessoas. A adolescente acompanhava a mulher no momento da abordagem policial.

No imóvel, foram apreendidos 7,5 quilos de cocaína, 1,7 de maconha e 2,6 de crack. A mulher foi atuada em flagrante por tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Depois, ela foi encaminhada para uma carceragem feminina. A adolescente está à disposição da Vara da Infância e da Juventude.