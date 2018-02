Mulher é presa ao tentar matar filha de 3 meses durante briga de casal em SP

SÃO PAULO - A dona de casa Elisângela Santos da Silva, de 29 anos, foi presa, por volta das 23h30 de quarta-feira, 20, ao jogar a filha, Aline, de apenas 3 meses de idade, contra o chão durante uma discussão com o marido, um pedreiro, na residência do casal, na Rua Santa Bárbara, no Jardim Néri, região do Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo.

Policiais militares da 4ª Companhia do 29º Batalhão, acionados pelo pai da vítima, encaminharam a criança para o pronto-socorro da região. Com afundamento de crânio, a menina foi transferida para o Hospital Tide Setubal e, de lá, para o Hospital Santa Marcelina, no Itaim Paulista, onde continua internada em estado grave. Segundo os policiais, que conversaram com os médicos, o quadro a criança é praticamente irreversível.

A mãe foi detida e levada pela PM para o plantão do 50º Distrito Policial, do Itaim, e autuada em flagrante por tentativa de homicídio. Segundo a polícia, Elisângela sofre de depressão e constantemente brigava com o marido, que, por viajar bastante, vinha se ausentando muito da casa.