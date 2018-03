Mulher é presa ao roubar computador em evento em hotel

Mais cedo, uma engenheira teve a bolsa levada por ladrões durante o café da manhã no Transamerica Flat Paradise Garden da Rua Sampaio Viana, na Vila Mariana, zona sul.

No caso da colombiana, ela estava com um rapaz que se passou por namorado dela. Ele fugiu com as maletas. O delegado Carlos Mehzer, titular da Delegacia Especializada em Atendimento ao Turista (Deatur), disse que o comparsa de Cielo foi identificado. O homem foi filmado em outro eventos de um hotel.

No encontro de ontem estavam executivos - a maioria carregava notebooks. Segundo a polícia, a ação da criminosa levou 10 minutos. Antes de chegar à sala de eventos, a colombiana andou pela recepção do hotel com uma bolsa importada em um dos braços e falava ao celular.

Henry Maksoud Neto, diretor de Operações do hotel, disse que o casal entrou "sem volumes" e saiu carregando computadores. "Eles (ladrões) se passam por participantes do evento. Já tivemos tentativas como essa."