Mulher é morta com tiro na cabeça próximo ao Aeroporto de Cumbica

SÃO PAULO - Uma mulher foi morta com um tiro na cabeça em Guarulhos, na Grande São Paulo, a poucas quadras do acesso ao Aeroporto Internacional de Cumbica. Conforme a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 6 horas desta sexta-feira, 26, na Avenida Baquirivu, altura do número 1.000.

A suspeita inicial é de tentativa de assalto seguida de morte, mas a polícia ainda não informou detalhes sobre o caso. O criminoso fugiu e ninguém foi preso até o momento.