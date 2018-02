Mulher é morta por vizinho durante discussão na zona sul de SP

SÃO PAULO - A diarista Josefa Carvalho Farias Pinho, de 55 anos, foi morta, com duas facadas nas costas, pelo pedreiro José Carlos Moreira da Silva, de 39 anos, vizinho dela, durante uma discussão, por volta das 17 horas de quinta-feira, 28, na Vila Brasilina, região da Avenida do Cursino, na zona sul de São Paulo.

O crime ocorreu num corredor que dá acesso a várias casas na altura do nº 1.023 da Rua Evolução. Policiais militares da 4ª Companhia do 46º Batalhão foram acionados por testemunhas e encaminharam a vítima para o pronto-socorro do Sesi, mas Josefa não resistiu aos ferimentos e morreu. José Carlos continua foragido.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nem a Polícia Militar nem os plantonistas do 83º Distrito Policial, do Parque Bristol, onde o caso foi registrado, souberam informar o motivo da desavença entre acusado e vítima.