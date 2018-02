Mulher é morta por cães de empresa em Minas Uma mulher morreu após ser atacada por quatro cães da raça rottweiler anteontem em Belo Horizonte. Edilene Ferreira Marques, de 26 anos, foi atacada no quintal da empresa de reciclagem onde morava e onde também vivem os cachorros. Um vizinho que ouviu os gritos conseguiu afastar os animais e chamar ajuda, mas a mulher morreu antes da chegada do resgate. Ela sofreu ferimentos no corpo e na cabeça. De acordo com a Polícia Militar, o marido da vítima contou que ela não se dava bem com os cachorros.