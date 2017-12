Mulher é morta pelo ex em pet shop de Moema

Segundo testemunhas, o ex-companheiro da vítima, identificado como Vilobaldo Silva Oliveira, de 43 anos, entrou no estabelecimento e se dirigiu a Ivete, atacando-a. O suspeito, que é metalúrgico, estava foragido até a noite de ontem.

O casal morava em uma casa simples no bairro do Parque Santo Antônio, na zona sul. De acordo com amigos e parentes da esteticista, Oliveira não se conformava com o fim do relacionamento de 21 anos. O casal tem uma filha, de 20. Por conta das brigas, a esteticista registrou dois boletins de ocorrência contra Oliveira no 92.º DP (Parque Santo Antônio), um em 2006 e outro no ano passado. A Secretaria da Segurança Pública não deu informações sobre as investigações a respeito das ameaças que a vítima havia sofrido.