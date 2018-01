Mulher é morta em tentativa de assalto A dona de casa Mirlena Clemente Cordeiro, de 38 anos, morreu anteontem à noite em tentativa de assalto na Vila das Belezas, zona sul de São Paulo. Ela estava no carro de uma amiga com a filha quando foram abordadas por três ladrões. A motorista acelerou e um dos bandidos baleou Mirlena no pescoço.