Mulher é morta com golpes de martelo Uma mulher de 28 anos foi encontrada morta dentro de casa na Vila Alpina, zona leste de São Paulo, ontem de manhã. Segundo peritos, ela foi morta com golpes na cabeça. Um martelo com manchas de sangue estava próximo ao corpo. A polícia pretende ouvir o depoimento do companheiro da vítima, um homem de 26 anos com passagem por tráfico de drogas. Um cachimbo de crack foi achado na casa.