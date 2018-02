Mulher é morta a facadas pelo namorado na zona sul de SP

SÃO PAULO - Uma mulher foi morta a facadas, no final da noite de quinta-feira, 16, pelo namorado, a 50 metros da casa onde morava, na comunidade Erundina, localizada na rua Acédio José Fontanete, no Jardim Ibirapuera, região do Jardim São Luís, na zona sul de São Paulo.

Vagna de Souza Silveira, de 28 anos, foi ferida com vários golpes no pescoço, peito e rosto. Mesmo encaminhada pelos bombeiros para o Hospital do Campo Limpo, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. O assassino, cujo nome ainda não foi divulgado, continua foragido. O caso será registrado no 92º Distrito Policial, do Parque Santo Antonio.