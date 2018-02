Mulher é indiciada por morte de irmãs em Cunha

A Polícia Civil de Cunha, no Vale do Paraíba, indiciou Maria José Silva, 50, por participação na morte das irmãs Josely Laurentino de Oliveira, 16, e Juliana Vânia de Oliveira, 15, no último dia 23 de março. Ela mantinha um relacionamento com Ananias dos Santos, 27, preso pelo duplo homicídio. A namorada do suspeito prestou depoimento na Delegacia Seccional de Guaratinguetá anteontem e passou da condição de testemunha para suspeita, pois a polícia teve acesso a ligações telefônicas que teriam sido efetuadas por ela para Ananias uma hora antes dele executar a tiros as duas irmãs.

Logo após o crime, houve novas ligações. "Não sabemos ainda se ela foi apenas comunicada sobre as mortes ou se o ciúme que ela sentia por ele pode ter motivado o duplo homicídio", disse o delegado de Cunha, Marcelo Cavalcanti. Segundo ele, Maria José não participou diretamente, mas não tem dúvida de sua participação ao auxiliar Ananias na execução.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Agora ela também poderá ser responsabilizada pelo duplo homicídio. A prisão temporária de Ananias expira no próximo dia 10. Ananias é condenado por outros crimes e irá cumprir 14 anos de prisão, que podem aumentar se for condenado pela morte das irmãs, disse o delegado. "Ele também foi preso em flagrante por porte ilegal de arma, além de ter cometido o crime quando era foragido". O inquérito deverá ser encaminhado ao Ministério Público ainda esta semana. Ananias está preso na cadeia de Guaratinguetá em uma cela separada por ter sido ameaçado por outros presos.