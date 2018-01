Mulher é flagrada agredindo idosa em Botucatu

Paula Andréia Gomes foi indiciada por maus tratos, no dia 15 de abril, após ser filmada agredindo uma idosa de 69 anos que ficava sob seus cuidados na Rua Curuzu, no centro de Botucatu, no interior de São Paulo. O caso só foi divulgado nesta sexta-feira, 29.

A irmã da vítima disse que a idosa não fala, não enxerga, não come e não anda sozinha, ficando deitada ou sentada o tempo todo, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública. Há algum tempo, a idosa vinha apresentando hematomas pelo corpo e Paula dizia que ela tinha caído.

Desconfiada, a irmã instalou câmeras no quarto, banheiro e na sala da casa. Após filmar vários dias de agressão, a irmã registrou boletim de ocorrência e a mulher foi indiciada. O caso está sendo investigado pela Delegacia da Mulher de Botucatu.