Mulher é encontrada morta em apartamento na zona sul de SP

Atualizada às 21h04

A dançarina Ana Carolina Vieira, de 30 anos, foi encontrada morta na manhã desta quarta-feira, 4, em seu apartamento na Rua Vergueiro, 8.424, no Sacomã, zona sul de São Paulo. O ex-namorado dela Anderson Rodrigues Leitão confessou o crime à Polícia Civil e foi preso.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 10h30 para “averiguação de atitude suspeita”. Vizinhos disseram que um cheiro forte vinha do andar em que ela morava, o que os levou a desconfiar que algo tivesse acontecido. Ao chegar ao local, os PMs encontraram a dançarina em cima da cama e com sinais de violência – há indícios de que ela já estivesse morta havia pelo menos dois dias.

O ex-namorado dela foi detido no início da tarde para averiguação no 95.° DP (Cohab Heliópolis) e confessou ter estrangulado Ana Carolina por ciúmes, ainda na segunda-feira.

Ele afirmou, em entrevista ao portal G1, que houve uma briga, à noite, no apartamento. Ana Carolina teria ficado irritada por Leitão olhar suas mensagens no celular e teria dito que gostaria de ver o ex-namorado morto. “Montei em cima dela e a estrangulei com as minhas próprias mãos. Quando me dei conta, ela já estava desfalecida, apagada, e não tinha mais o que fazer”, afirmou ele.

Leitão vai responder por homicídio e ocultação de cadáver. Ele disse à Polícia Civil que permaneceu ao lado da ex-namorada nos dois dias seguintes e chegou a comprar veneno de rato para tentar se matar, mas a substância não surtiu efeito. Na delegacia, o ex-namorado se mostrou arrependido, chorou e pediu para a família de Ana Carolina e a sua própria o perdoar.

Em seu Facebook, Leitão postou, no início da tarde desta quarta, uma mensagem em que dizia: “Deus, tenha misericórdia de nossas almas, adeus a todos”. Nos comentários, amigos e até estranhos o chamaram de “monstro” e pediram sua prisão pelo crime.

Carreira. De Fortaleza, Ana Carolina já havia feito parte do corpo de dançarinas da banda cearense Aviões do Forró, uma das mais populares no Nordeste. Segundo o grupo, ela teve uma passagem breve pela banda há 12 anos, quando viajou durante um mês em teste. Depois desse período, não permaneceu como efetiva.

Ela também havia participado, em junho, de um concurso da Rede Globo para se tornar bailarina do programa Domingão do Faustão.