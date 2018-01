Mulher é encontrada morta dentro de casa no Jaçanã

A vendedora autônoma Maria de Lourdes Rocha Sales, 62 anos, foi morta a facadas, na noite de segunda-feira, 1. O corpo foi encontrado na residência dela, na Travessa Igarapé Progresso, no Jardim Filhos da Terra, região do Jaçanã, zona norte de São Paulo. O companheiro da vendedora, identificado pelo prenome de José e conhecido no bairro por "Baiano", de 30 anos, está foragido e é apontado pela polícia como o autor do crime. O corpo da vendedora foi encontrado pela irmã dela, que desde a tarde de domingo tentava falar com Maria de Lurdes. No início da noite de segunda-feira, ela foi até a residência e acabou encontrando o corpo. O caso foi registrado no 73º Distrito Policial, do Jaçanã.