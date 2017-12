Mulher é encontrada morta dentro de casa em SP

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - A dona de casa Eugênia Pereira de Souza, de 49 anos, foi encontrada morta, no início da noite de terça-feira, 20, no interior da residência onde morava, na Vila Jacuí, zona leste de São Paulo.

Um dos filhos dela, Wilson, ao chegar à casa da mãe, encontrou a vítima deitada sobre a cama, com um ferimento no pescoço e desacordada. Bombeiros foram acionados e constataram a morte.

No mesmo terreno, localizado na Rua Folhetim, nº 33, moram a nora e o outro filho da vítima, mas não há outra testemunha que não seja o filho que chegou e encontrou Eugênia sobre a cama. Segundo o filho, a mãe era alcoólatra e vinha lutando contra a doença havia 15 anos.

No boletim de ocorrência registrado no 63º Distrito Policial, de Vila Jacuí, pelo delegado Claudionor de Souza Cavalcanti, não consta o tipo de lesão (se por arma de fogo, faca ou estrangulamento) no pescoço da vítima. O suposto homicídio foi registrado como morte suspeita.