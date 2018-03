Mulher é encontrada esquartejada em Bertioga, litoral de SP

O corpo esquartejado de uma mulher foi encontrado por volta das 8h de terça-feira, dia 9, às margens da Rodovia Mogi-Bertioga, no litoral de São Paulo. A cabeça estava preservada dentro de uma sacola, enquanto o tronco e as mãos mostravam sinais de queimadura.

Funcionários do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) faziam trabalho de fiscalização na rodovia, a pé, quando viram um pneu em chamas. Junto ao pneu, havia três sacolas com o corpo da vítima, ainda não identificada.

Segundo a Delegacia Sede de Bertioga, a vítima teria altura entre 1,55m e 1,60m, pele branca, cabelos crespos tingidos de loiro e piercing no nariz. Ela teria entre 18 e 28 anos. Ao lado do corpo, havia uma carteira com cocaína, além de R$ 20, e nenhum documento.

O delegado considera que é cedo para dizer se o crime tem um ou mais responsáveis. Até a manhã desta quarta, dia 10, nenhum familiar havia comparecido à delegacia em busca de informações.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).