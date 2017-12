Mulher é encontrada enterrada na própria casa no litoral paulista

SÃO PAULO - O corpo de uma mulher foi encontrado enterrado a mais de um metro de profundidade sob o chão da casa onde morava em Itanhaém, cidade do litoral paulista. A bancária aposentada Terezinha Barbosa, de 57 anos, estava desaparecida há mais de dois meses e a polícia conduziu escavações no imóvel na noite desta terça-feira, 7.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A empregada doméstica Lucila Barros Bezerra, de 50 anos, que trabalhava na casa, apresentou-se à polícia e informou que tinha enterrado Terezinha no chão do quarto da própria vítima. A polícia acionou o Corpo de Bombeiros, que escavou o local e encontrou o corpo sob uma camada de terra, cimento e piso que foi posto no local após o crime.

Apesar da confissão de ocultação de cadáver, Lucila não ficou presa, tendo sido liberada após prestar depoimento. De acordo com ela, Terezinha teria se suicidado ao ingerir veneno para insetos e a doméstica a enterrou após a morte. A polícia, no entanto, investiga a possibilidade homicídio e latrocínio no caso.

Isso porque, após a morte de Terezinha, Lucila sacou R$ 5 mil de um cheque da bancária e objetos foram furtados da residência. A investigação aguarda laudo sobre o que causou a morte da vítima para aprofundar a apuração. A família registrou boletim de ocorrência na data do desaparecimento e procurou pela bancária durante esses dois meses após a notícia do seu sumiço.