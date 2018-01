Mulher é detida após chamar policial de 'macaco' em SP

FRANCA - Uma mulher chamou um policial militar de macaco e foi detida na madrugada desta quinta-feira, 8, em Piracicaba (SP). A ofensa teria ocorrido no momento em que seu carro era guinchado porque a Carteira Nacional de Habilitação estava vencida.

Os nomes dos envolvidos não foram revelados, mas a acusada é uma cabeleireira de 35 anos que foi levada à delegacia e autuada por injúria racial. Ela foi liberada depois de pagar os R$ 300 de fiança arbitrados pelo delegado de plantão.

A vítima do xingamento é um cabo da PM de 46 anos, que contou ter abordado a motorista durante um patrulhamento de rotina pela cidade. Ele narrou que a mulher se descontrolou após saber que o veículo seria guinchado, chegando a agredi-lo antes de proferir a ofensa racista.

A mulher precisou ser contida pelos policiais durante a confusão e ela e o PM envolvido passaram por exame de corpo delito no Instituto Médico Legal (IML).

Discriminação. O policial está há mais de 20 anos na corporação e contou que esta não é a primeira vez que é ofendido com palavras racistas. O caso foi registrado na Polícia Civil e será objeto de inquérito.

O crime de injúria racial está inserido no artigo 140 do Código Penal Brasileiro e prevê pena de reclusão de um a três anos, além de multa. A penalidade pode ser ampliada por envolver funcionário público no exercício de suas funções.